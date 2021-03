Welche Pflanzen zeigen sich als erste? Welche Zugvögel kehren zurück? Wer erwacht da aus dem Winterschlaf? Um diese und ähnliche Fragen geht es beim Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“ der Naturschutzjugend (Naju).

In diesem Jahr steht der Weißstorch im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Was seine Leibspeisen sind, warum er oft in der Nähe der Menschen lebt, und wie der Weißstorch geschützt werden kann – das und vieles mehr können die Kinder erforschen. Der Wettbewerb steht unter dem Titel „Raus aus dem Haus, rein in die Natur“. Um daran teilzunehmen, laden die jungen Naturforscher Fotos ihrer Aktionen und Ergebnisse auf der Webseite der Naturschutzjugend hoch, unter www.naju.de/für-kinder/erlebter-frühling/.

Einsendeschluss ist der 31. Mai. Mitmachen können Kinder bis 13 Jahre, einzeln, als Schulklasse oder als Kindergartengruppe. Die beste Einsendung in jedem Bundesland wird gekürt. Als Preis erwartet die Teilnehmer ein Erlebnistag in der Natur.

Die Nabu-Gruppe Mittelhaardt stiftet in diesem Jahr zusätzliche Preise für Einsendungen aus ihrem Einzugsgebiet. Dazu gehört die Verbandsgemeinde Deidesheim. Regional zu gewinnen gibt es als Hauptpreise Nistkasten-Bausets und naturkundliche Bestimmungsbücher. Für eine Teilnahme an der Sonderprämierung müssen die Beiträge unter Nennung der Postanschrift zusätzlich an NABU.Mittelhaardt@NABU-RLP.de geschickt werden. Darüber informiert die Nabu-Regionalstelle Süd in Landau.