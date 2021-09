Auf der Westrandstraße zwischen der Zufahrt zum Wertstoffhof und dem Holiday-Park-Kreisel muss das Bankett erneuert werden. Wie die Gemeinde mitteilt, wird der Straßenabschnitt ab dem 13. September für vier Tage halbseitig gesperrt. Damit ist der Kreisverkehr von der Westrandstraße her nicht befahrbar. Autofahrer werden in Höhe der Shell-Tankstelle über die Richard-Sang- und Rudolf-Diesel-Straße umgeleitet und dann auf die Umgehungsstraße (L530) geführt. Von dort können sie ihre Fahrt in alle Richtungen fortsetzen. Die Zufahrt zum Wertstoffhof sowie zur benachbarten Firma Ufer ist weiter gewährleistet. Die Arbeiten an dem Bankett wird der Bauhof ausführen, sie sollen am 16. September abgeschlossen werden. Die Erneuerung des Banketts in diesem Abschnitt ist notwendig, da es abgefahren ist und sich mittlerweile mehrere Zentimeter unterhalb des eigentlichen Straßenniveaus befindet, teilt die Gemeinde mit.