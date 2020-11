Eine aus seiner Sicht chaotische Parksituation in der Ritter-von-Geißler-Straße hat Arno Krauß (FWG) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag angeprangert.

Die West-Ost-Achse des Orts werde von den Bewohnern eines neuen Mehrfamilienhauskomplexes als Parkfläche benutzt. Krauß kritisierte auch, dass sich die Kreisverwaltung mit der Problematik offenbar noch nicht richtig beschäftigt habe. Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) erklärte am Freitag gegenüber der RHEINPFALZ, dass er noch einmal nachgefragt habe, die Kreisverwaltung aber ihre Ressourcen alle bei der geplanten Messe in Bad Dürkheim im Einsatz hatte.

Bereits vor zwei Monaten hatte die Gemeinde bei der Kreisverwaltung moniert, dass es in der Ritter-von-Geißler-Straße zu Problemen wegen zu vieler geparkter Autos kommt. „Ein Eigentümer baut in der Straße ein großes Gebäude aus. Er hat Stellplätze angegeben, die aber scheinbar derzeit nicht vorhanden sind, weil eben gebaut wird“, so Bähr. So soll eine Tiefgarage noch nicht fertig sein. Das Problem habe schon zu sehr vielen Anfragen und Beschwerden aus der Bevölkerung geführt.