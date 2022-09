Schon länger hat Dirmsteinerin Marion Ettisch-Enchelmaier ihr Auto nicht mehr bewegt. Es sollte verkauft werden. Nicht schlecht staunte die 81-Jährige, als sie gemeinsam mit Hans-Jürgen Hochgesang, der normalerweise den Garten der Seniorin pflegt, die Heckklappe des Wagens öffnete: An den Innenrändern entdeckten sie vier Nester, wovon zwei noch von Insekten bewohnt waren.

„So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Hochgesang. Der Beindersheimer fasst sich ein Herz, zieht sich ein paar dicke Handschuhe an und löst die Nester, um sie in der Dämmerung im Wald unter einen Baum zu legen. Die Tiere kamen ihm bei der Aktion nicht aggressiv vor, er kam ohne einen Stich davon. „Ich glaube, die Wespen waren froh, wieder in Freiheit zu sein.“

„Bei den Nestern handelt es sich um die typischen Nester der Feldwespe“, sagt Heinrich Mutter aus Beindersheim, der sich in seiner Freizeit mit allerlei Krabbeltieren beschäftigt. Anders als die Deutsche und die Gemeine Wespe seien sie wesentlich weniger aggressiv und verteidigten ihr Nest nur, wenn man sich direkt daran zu schaffen mache. Man erkenne diese Wespenart im Flug an den langen herabhängenden Hinterbeinen.

Sie nisten demnach gerne unter Ziegeln oder überstegenden Simsen und bauen nur relativ kleine Nester. „Ich habe schon mal ein Nest in der Tankklappe eines selten benutzen Fahrzeugs oder auch unter der Heckschürze gesehen. Sehr oft sitzen sie aber auch in den Hundekotbeutelspendern, die überall aufgestellt sind“, weiß Mutter.

Der Insektenliebhaber weist darauf hin, dass es zwar okay sei, die bewohnten Nester ohne darauf sitzende Insekten in den Wald zu verbringen, „aber ohne die Pflege der erwachsenen Tiere stirbt die in den Waben sitzende Brut ab“. Im Herbst sei das aber bei allen Wespenarten so dass die Kolonien absterben. Zurück bleiben die leeren Nester, die im nächsten Jahr nicht mehr benutzt werden.