Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Weidenthal soll in der ersten Jahreshälfte rückwirkend zum 1. Januar aufgelöst werden. Stattdessen wird eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, an der die Stadtwerke Lambrecht und Kaiserslautern beteiligt sind.

Die Auflösung des Eigenbetriebs Gemeindewerke und die Gründung einer Beteiligungsgesellschaft, an der neben der Gemeinde Weidenthal die Stadtwerke Lambrecht und Kaiserslautern beteiligt sind, waren bereits im Oktober 2021 beschlossen worden. Hintergrund war, dass das kleine Werk immer mehr unter Druck geraten war. 2019 hatte das Landeskartellamt gefordert, dass der Wasserpreis gesenkt werden muss – die Weidenthaler zahlten damals landesweit den höchsten Wasserpreis. Der Beschluss vom Oktober 2021 kann nun aber erst in den kommenden Monaten umgesetzt werden, dann aber rückwirkend, wie Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) auf Anfrage erklärte. Zum einen müsse die Abschlussbilanz für das Jahr 2022 vorliegen. Diese sei im Dezember bei einem Wirtschaftsprüfungsbüro in Auftrag gegeben worden und werde nun „mit Hochdruck erstellt“, so Kretner. Bisher stehe aber noch nicht fest, wann sie vorliegen wird.

Zudem sei durch die allgemeine Entwicklung im Energiesektor ein Problem aufgetreten. Der Wert des Strom- und Gaswerks müsse von Experten möglichst genau festgelegt werden, da das der Anteil sei, den die Gemeinde in die neue Beteiligungsgesellschaft einbringe. Hier wirkten sich die Entwicklungen im Energiesektor nachteilig für Weidenthal aus. „Da man weg vom Gas kommen will, verlieren Gasanlagen an Wert“, erklärt Kretner. „Gasleitungen, durch die kein Gas mehr geleitet wird, sind nichts mehr wert“, macht Kretner die Situation drastisch klar. Ganz so schlimm sei es zwar nicht, doch müsse die Entwicklung im Energiesektor bei der Festlegung des Werts des Gaswerks berücksichtigt werden. Da dies nicht einfach sei, sei die Bewertung noch nicht abgeschlossen.

Gemeinde wird Mehrheitsgesellschafterin

Der Wert hat auch Auswirkungen auf die Höhe des Betrags, den die beiden anderen Partner in die Gesellschaft einbringen. Denn klar ist, dass die Gemeinde Mehrheitsgesellschafterin sein soll. „Unser Anteil an der Gesellschaft soll zwischen 51 und 52 Prozent liegen“, so Kretner. Die Stadtwerke Lambrecht und Kaiserslautern werden sich die restlichen Anteile paritätisch teilen. Je geringer der Wert ist, den die Gemeinde einbringt, umso niedriger sei die Einlage, die die beiden Partner einbringen müssen. Deren Geld wird aber für anstehende Sanierungen benötigt.

Ohnehin wird der Wert der Werke deutlich durch Schulden in Höhe von rund zwei Millionen Euro reduziert. Diese Schulden waren seit Jahren beim Wasserwerk aufgelaufen. Der Wasserpreis galt in Weidenthal viele Jahre als „politischer Preis“, er wurde also niedrig gehalten, um die Bürger nicht zu belasten. Nachdem sich die so entstandenen Schulden immer mehr summierten, und die Werke zudem durch falsche Bilanzen in den Jahren 2008 bis 2012 Probleme bekamen, konnte der niedrige Wasserpreis nicht mehr gehalten werden.

Das Wasserwerk haben inzwischen die Verbandsgemeindewerke Lambrecht übernommen, die Schulden blieben jedoch beim Eigenbetrieb Gemeindewerke Weidenthal. Derzeit geht man nach Angaben von Kretner davon aus, dass der Eigenbetrieb etwa 3,5 Millionen Euro wert ist. Nach Abzug der Schulden bliebe noch ein Wert von etwa 1,5 Millionen Euro. Genau stehe das aber erst fest, wenn der Wert des Gaswerks feststehe.

Investitionen geplant

Für die kaufmännische und technische Betriebsführung des Eigenbetriebs waren bisher die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zuständig. Mit der technischen Betriebsführung der Sparte Gas hatten die SWK aber die Stadtwerke Lambrecht beauftragt. „Das war notwendig, weil die SWK bei einem Gasunfall nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit hätten vor Ort sein können“, erklärt Kretner. In der neuen Beteiligungsgesellschaft werden die Stadtwerke Lambrecht für die technische Betriebsführung und die Stadtwerke Kaiserslautern für die wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich sein. Da beide zukünftig Partner sind, werden für die Betriebsführung keine Kostenrechnungen mehr erstellt, wie das bisher der Fall ist. So werde Geld gespart, sagt Kretner.

Im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke für 2023 ist ein Gewinn von gut 100.000 Euro vorgesehen. In das Elektrizitätswerk sollen 327.000 Euro und in das Gaswerk 30.000 Euro investiert werden. Der Wirtschaftsplan soll auf die neue Beteiligungsgesellschaft übertragen werden, sobald diese gegründet ist.