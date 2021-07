Die Sparten Gas und Strom der Gemeindewerke Weidenthal sollen „auf sichere Füße gestellt werden“, wie Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) sagt. Wie vom Werksausschuss empfohlen, stimmte der Rat dafür, „dass die Beteiligung eines Dritten an einer Gesellschaft, die neu gegründet werden soll, ermöglicht wird“. Dabei geht es um die Stadtwerke Lambrecht.

Die Sparte Wasser der Gemeindewerke geht an die Verbandsgemeindewerke Lambrecht. Die Beschlüsse dazu haben sowohl der Gemeinderat als auch der Verbandsgemeinderat im vergangenen Jahr gefasst. Zur Sicherung der Wasserversorgung stehen teure Investitionen an, die die kleinen Weidenthaler Gemeindewerke nicht hätten zahlen können. Zudem hat das Landeskartellamt eine Senkung des Wasserpreises gefordert, da die Weidenthaler Bürger den höchsten Wasserpreis in Rheinland-Pfalz zahlen müssen.

Angesichts des in den vergangenen Jahren stetig härter gewordenen Wettbewerbs auf dem Strom- und Gasmarkt gehen die politisch Verantwortlichen in Weidenthal davon aus, dass die Weidenthaler Gas- und Stromwerk nicht allein bestehen können. Seit rund zehn Jahren haben die Stadtwerke Kaiserslautern die Betriebsführung für die Weidenthaler Gemeindewerke. Als „Dritter“ sollen nun die Stadtwerke Lambrecht ins Boot. Wie die Partnerschaft der Gemeindewerke und den beiden Stadtwerke gestaltet wird, darüber soll verhandelt werden.