Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer zu spät kommt ... Sie wissen schon. Das Gorbi-Zitat trifft in besonderem Maße auf eine Investition zu, die so gut wie alle Kommunen in den vergangenen zwei, drei Jahren im Haushaltsplan stehen