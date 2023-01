Im Streit um die Schulleiterstelle an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim hat die Erste Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt am Mittwoch einen Vergleich vorgeschlagen.

Das Bildungsministerium hatte im Oktober 2021 entschieden, dass ein 56-jähriger Lehrer aus Kaiserslautern Leiter der Schule werden soll. Dagegen hat ein Mitbewerber Widerspruch eingelegt. Seitdem laufen juristische Verfahren und Versuche, in Gesprächen eine Lösung zu finden.

Bevor die Kammer den Vergleich vorschlug, wurde der juristische Streit ausführlich erörtert. Wie Richterin Sabine Jahn-Riehl ausführte, war der 58-jährige Kläger fünf Jahre stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium und acht Jahre Ausbildungsleiter. Er habe von seinen Vorgesetzten „herausragende“ Bewertungen bekommen. Der 56-Jährige, der die Stelle bekommen soll, unterrichtet an einer Gesamtschule in der Westpfalz und ist regionaler Fachberater für Ganztagsschulen. Auch seine Bewertungen seien „herausragend“, doch habe er etwas weniger Punkte erhalten als der 58-jährige Kläger aus Haßloch. Zudem sei der Kaiserslauterer dienstlich etwas niedriger eingestuft als der Haßlocher.

Beide überdurchschnittlich qualifiziert

Beide Lehrer mussten sich aufgrund ihrer Bewerbung für die Schulleiterstelle einer „funktionsbezogenen Überprüfung“ bei einer Schulaufsichtsbeamtin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) unterziehen. Diese habe den 56-Jährigen aus Kaiserslautern besser bewertet. Dem Bildungsministerium habe die ADD mitgeteilt, dass zwar beide Bewerber überdurchschnittlich qualifiziert seien, der Kaiserslauterer aber einen „klaren Vorsprung“ habe, vor allem wegen seiner Erfahrung als Lehrer an Integrierten Gesamtschulen und seiner Tätigkeit als Fachberater. Daraufhin habe die zuständige Mitarbeiterin des Ministeriums entschieden, dass dieser Lehrer Schulleiter werden soll.

Der 58-Jährige aus Haßloch hat gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt und außerdem beim Verwaltungsgericht sogenannten gerichtlichen Rechtsschutz beantragt. Aufgrund dieses Antrags entschied das Verwaltungsgericht im Januar 2022, dass die Stelle nicht besetzt werden darf, bis über den Widerspruch des Haßlochers und eine eventuell sich anschließende Klage entschieden ist. Mit einem Widerspruch gegen diese Entscheidung hatte das Bildungsministerium keinen Erfolg.

Der Haßlocher legte, nachdem sein Widerspruch gegen die Entscheidung des Ministeriums erfolglos geblieben war, Klage ein. Über diese wurde am Mittwoch verhandelt. Ursprünglich hatte Frank Matheis, Rechtsanwalt des Haßlochers, gefordert, dass über die Besetzung der Schulleiterstelle neu entschieden werden muss. In der Verhandlung forderte er dann, dass sein Mandant sofort die Schulleiterstelle bekommen soll.

Anwalt Matheis: Keine Chancengleichheit

Zur Begründung der Klage führte der Anwalt zahlreiche Argumente an. So sei die „funktionsbezogene Überprüfung“ „intransparent“ und nicht nachvollziehbar. Sein Mandant habe einen Laufbahnvorsprung und bessere Beurteilungen. Der Anwalt argumentierte, dass vom Ministerium nachträglich eingeholte Stellungnahmen nicht verwertet werden dürften. In diesen hatten Dienstvorgesetzte des 58-Jährigen ihre vorherigen sehr guten Beurteilungen relativiert. Die zuständige Mitarbeiterin des Ministeriums sagte, sie habe mit den Dienstvorgesetzten gesprochen, weil deren Beurteilungen besser waren als das Ergebnis der „funktionsbezogenen Überprüfung“.

Anwalt Matheis ist der Meinung, dass es bei der „funktionsbezogenen Überprüfung“ keine Chancengleichheit gegeben habe. Der Kaiserslauterer hatte sich etwa zur gleichen Zeit auch für eine Schulleiterstelle in der Westpfalz beworben. Da er dort schon die Überprüfung absolviert hatte, musste er für die Stelle an der IGS Deidesheim-Wachenheim nur noch einen Teil der Überprüfung ablegen. Sein Mandant dagegen, also der Haßlocher, habe die komplette Überprüfung an einem Tag ablegen müssen, kritisierte Matheis. Die Bewertung der beiden Kandidaten durch die Schulaufsichtsbeamtin sei nicht unparteiisch gewesen.

Vertreterinnen des Ministeriums wiesen die Vorwürfe zurück. Der Vorsitzende Richter Christof Berthold sagte, es sei problematisch, dass es für die „funktionsbezogene Überprüfung“ keine objektiven Kriterien gebe, wie Verwaltungsvorschriften oder Rechtsnormen. Er betonte, dass beide Bewerber für die Schulleiterstelle geeignet und qualifiziert seien.

„Anfeindungen von dritter Seite“

Durch den Rechtsstreit und „Anfeindungen von dritter Seite“ gegen den 58-Jährigen sei eine für alle Seiten problematische Situation entstanden, so Berthold. Egal, wie das Gericht entscheide, es werde keine Ruhe geben. Auch werde das Verfahren wahrscheinlich in die nächste Instanz gehen und sich hinziehen. Die Kammer habe sich deshalb entschlossen, einen Vergleich vorzuschlagen. Dieser besagt im Wesentlichen, dass der Kaiserslauterer die Schulleiterstelle an der IGS Deidesheim-Wachenheim bekommt, und der Haßlocher eine gleichwertige Stelle angeboten bekommt und seine Klage zurückzieht. „Ich bitte Sie, diesen Vergleich anzunehmen“, betonte Berthold.

Die Kontrahenten haben bis 8. Februar Zeit, sich das zu überlegen. Kommt der Vergleich nicht zustande, verkündet die Kammer am 15. Februar eine Entscheidung.