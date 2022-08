... der darf sich etwas wünschen, so heißt es im Volksmund. Beste Chancen, mehr als nur einen Wunsch in den Himmel zu schicken und auf dessen Erfüllung zu hoffen, gab es für Sternengucker in der Nacht von Freitag auf Samstag. Etwa gegen 3 Uhr erreichte der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt: Bis zu 50 Stück in der Stunde konnten mit bloßem Auge entdeckt werden. „Obwohl mit dem hellen Vollmond sehr schlechte Voraussetzungen“ herrschten, wie Uli Fehr berichtet, gelang ihm eine eindrucksvolle Aufnahme. Mit seiner Kamera fing er gleich mehrere der leuchtenden Erscheinungen über dem Fernmeldeturm am Weilerskopf ein.