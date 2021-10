„Rate mal, wer dran ist?“: So beginnen häufig Telefongespräche, mit denen Senioren um ihre Ersparnisse gebracht werden sollen. Angebliche Enkel täuschen vor, sich in einer Notlage zu befinden und dringend Geld zu brauchen. Wie man sich vor Trickbetrügern schützt, erklären Fachleute am 17. November im Kulturviereck.

Die Gemeindeverwaltung und die Polizeiinspektion Haßloch laden alle interessierten Bürger am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr zum Runden Tisch des Kriminalpräventiven Rates ins Kulturviereck, Gillergasse 14, ein. Hintergrund sind die in jüngster Zeit vermehrten Fälle, bei denen sich Trickbetrüger am Telefon als Verwandte oder als Polizisten ausgegeben haben, um Geld zu ergaunern. Ebenso geht es um Abzockversuche über falsche Gewinnversprechen. Der Kriminalpräventive Rat will dieses Thema aufgreifen und vor allem ältere Menschen entsprechend sensibilisieren. Im Anschluss sind Fragen an die Vertreter von Polizei und Verwaltung möglich.

Die Meldungen im Polizeibericht belegen, dass sich solche Betrugsversuche auch in unserer Region häufen. Beim Enkeltrick ist die Masche ist in diversen Variationen immer die gleiche. Meist sind ältere Menschen dabei die Opfer. Das Telefon klingelt, und am anderen Ende bittet ein angeblicher Verwandter um Hilfe: Er liege im Krankenhaus, habe einen schweren Unfall gehabt, brauche dringend teure Medikamente oder befinde sich in einer sonstigen Notlage, die es erfordere, dass der oder die Angerufene schnell eine größere Menge Bargeld zur Verfügung stelle. Ein Freund werde das Geld dann auch gleich persönlich abholen. Trickbetrüger beginnen solche Gespräche häufig mit „Rate mal, wer dran ist“, weil sie hoffen, dann einen Namen aus dem Verwandtenkreis genannt zu bekommen.

24.500 Euro an Unbekannten übergeben

In guten Glauben haben schon viele vor allem ältere Menschen große Summen an Kriminelle übergeben. Und erst wenn es zu spät war, dämmerte ihnen, dass sie auf Betrüger hereingefallen sind. Wie beispielsweise in dem Fall, der sich Anfang August in Haßloch ereignet hat. Eine 85-jährige Frau wurde mit dem Enkeltrick um eine große Geldsumme betrogen. Eine Anruferin gab sich als Enkelin der Seniorin aus und behauptete, sie benötige dringend Geld für die Anzahlung einer Eigentumswohnung, ansonsten platze das Geschäft. Zwei Stunden später übergab die Frau vor ihrer Wohnung 24.500 Euro an einen Mann, der von der „Enkelin“ beauftragt worden war. Ihre Ersparnisse hatte die 85-Jährige zu Hause deponiert. Erst Stunden später vertraute sie sich ihrem Sohn an.

Zum Glück können solche kriminellen Machenschaften in manchen Fällen auch verhindert werden. Anfang Oktober bewahrte eine aufmerksame Angestellte eines Lambrechter Geldinstituts eine 87-jährige Kundin aus dem Elmsteiner Tal davor, 23.000 Euro an Trickbetrüger zu übergeben. Die Seniorin von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei der andere Beteiligte ums Leben gekommen, und dem Enkel drohe nun die Untersuchungshaft. Der angebliche Polizeibeamte gab den Hörer an eine weitere Person weiter, die heulend die Oma um Hilfe anflehte. Nachdem die 87-Jährige ihre Hilfe zugesagt hatte, schickten ihr die Täter ein Taxi, mit dem sie nach Lambrecht fuhr, um den Bargeldbetrag abzuheben. Die aufmerksame Bankangestellte setzte eine Informationskette in Gang, und so konnten die 23.000 Euro wieder auf das Konto der älteren Dame eingezahlt werden.

Die Polizei verzeichnet allerdings auch immer wieder Fälle, in denen Angerufene die Masche durchschauen und das einzig Richtige tun: Sie legen auf und informieren die Polizei über den Betrugsversuch.

Bundesweite Schadenshöhe nicht bekannt

Wie viele Enkeltrick-Fälle sich bundesweit ereignen und wie hoch der entstandene Schaden ist, geht aus keiner Statistik hervor, da diese Delikte bei den Betrugsfällen bisher nicht gesondert ausgewiesen wurden. Die Bundesregierung schrieb im März 2021 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage, dass in der Polizeilichen Kriminalstatistik erstmalig für das Berichtsjahr 2020 im neu eingeführten Katalog „Phänomene“ die Straftaten „Enkeltrick/Schockanrufe“ sowie „falscher Amtsträger“ erfasst worden seien. Sämtliche neu eingeführten Kataloge und Inhalte sollen bis Ende 2021 bewertet werden, so dass für 2020 noch keine Aussagen getätigt werden könnten. Darüber hinausgehende Informationen, unter anderem zum erlittenen finanziellen Schaden, liegen der Bundesregierung nicht vor.

Für die Veranstaltung am 17. November wird um Anmeldung bei Fachbereichsleiterin Christine Behret unter 06324/935-256 oder per Mail an christine.behret@hassloch.de gebeten. Für die Teilnahme ist ein Geimpft-, Genesen- oder Getestet-Nachweis erforderlich, der zur Veranstaltung mitgebracht werden muss.

Kriminalpräventiver Rat Haßloch

Der Kriminalpräventive Rat in Haßloch setzt sich aus Vertretern des Fachbereichs Bürgerdienste sowie der Polizeiinspektion Haßloch zusammen. Einmal im Quartal kommt man zu internen Dienstbesprechungen zusammen, um aktuelle Themen, Aufgaben, Probleme und Anliegen zu besprechen. In der Arbeit von Ordnungsamt und Polizei gibt es an vielen Stellen Berührungs- und Schnittpunkte. „Ein regelmäßiger Austausch ist für eine gute Zusammenarbeit daher von großer Bedeutung und unerlässlich“, sind sich Bürgermeister Tobias Meyer und der Leiter der Haßlocher Polizeiinspektion, Frank Hoffmann, einig.

Unabhängig von den quartalsweisen Dienstbesprechungen hat es sich der Kriminalpräventive Rat zur Aufgabe gemacht, im Rahmen von Infoveranstaltungen über verschiedene Themen zu informieren und in den Dialog mit den Bürgern zu treten. Zuletzt fand eine solche Veranstaltung im November 2019 statt, im vergangenen Jahr war wegen der Corona-Lage darauf verzichtet worden. In der jährlichen Veranstaltungsreihe wurden in der Vergangenheit Themen wie „Alkohol im Straßenverkehr“, „Kaffeefahrten“ sowie „Die unterschätzte Gefahr von Legal Highs“ aufgegriffen.

Termin

Mittwoch, 17. November, 19 Uhr, Kulturviereck in Haßloch, Gillergasse 14. Eintritt frei.