Kältere Räume, weniger Licht - daran wird man sich im kommenden Winter überall gewöhnen müssen, auch wenn die Energieeinsparverordnung, die am Donnerstag in Kraft getreten ist, sich in erster Linie auf die öffentliche Hand bezieht. Die Verwaltungen sollen Vorbild sein beim Energiesparen, denn wie anders soll der Bürger akzeptieren, dass auch der Beitrag jedes Einzelnen gefragt ist in dieser Krise.

Die ersten Schritte in diese Richtung sind vor Ort bereits umgesetzt worden, bevor die Verordnung in Kraft trat. So wird die Christuskirche in Haßloch seit 26. August nicht mehr beleuchtet. Zuvor war sie über LED-Bodenleuchten und eine Turmleuchte abends angestrahlt worden. Die Beleuchtung war an die Straßenbeleuchtung gekoppelt, wurde also mit den Straßenlaternen zusammen angeschaltet. Um 22.30 Uhr ging die Turmbeleuchtung dann aus. Die Beleuchtung ganz auszusetzen ist also nur ein kleiner Beitrag in puncto Energiesparen.

Was wird aus der Weihnachtsbeleuchtung?

Dennoch: Auch unabhängig von der Energiekrise ist es sinnvoll, die nächtliche Beleuchtung von Gebäuden und leuchtende Reklameschilder auf den Prüfstand zu stellen. Oder Ampeln. Müssen die funktionieren, wenn die meisten Menschen im Bett liegen und schlafen? Aus Gründen des Umweltschutzes hätte man die nächtliche Beleuchtung schon längst reduzieren sollen – Stichwort Lichtverschmutzung. Dass die fehlende Dunkelheit für Mensch und Tier negative Folgen hat, ist längst bekannt. Dennoch hat sich bisher wenig getan.

Offen ist in der Region noch, was der Energiespardruck für die Weihnachtsbeleuchtung und die Weihnachtsmärkte bedeutet. Die Diskussionen haben begonnen, die Entscheidungen stehen noch aus. In anderen Regionen gibt es Städte, die bereits beschlossen haben, dieses Jahr auf Lichterketten zu verzichten – beispielsweise Mönchengladbach. Aber Licht bedeutet ja auch Leben und Wärme. Eine vorweihnachtliche Atmosphäre ganz ohne Licht ist schwer vorstellbar. Aber es gibt auch Weihnachtsschmuck, der nicht elektrisch ist. Da sind neue kreative Ideen und Kompromissbereitschaft gefragt. Gerade Deidesheim und Maikammer, die beide Mitglied im Nachhaltigkeitsnetzwerk Cittàslow sind, sollten da eine Vorreiterrolle übernehmen.

Aber auch jeder Einzelne sollte sich fragen, wie viel Energie die Weihnachtsdeko fressen darf. Etliche Vorgärten und Häuserfassaden sind in der Adventszeit in den vergangenen Jahren immer greller und bunter geworden. Auch ohne Energie-Krise ist es hier an der Zeit umzudenken.