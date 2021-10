Im Landkreis Bad Dürkheim ist die Arbeitslosenquote im Oktober gegenüber dem Vormonat von 4,0 auf 3,9 Prozent gesunken. Im Oktober 2020 lag sie bei 4,4 Prozent.

Wie die Arbeitsagentur in Landau mitteilte, waren im Oktober 2796 Frauen und Männer auf Jobsuche. Das waren 130 oder 4,4 Prozent weniger als im September und 405 oder 12,7 Prozent weniger als im Oktober des vergangenen Jahres.

„Die jahreszeitübliche Herbstbelebung und die noch anhaltende Erholungsphase von der Pandemie haben am Arbeitsmarkt für den weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gesorgt“, fasst Christine Groß-Herick, Chefin der Landauer Arbeitsagentur, die Lage zusammen. Mit Blick auf die hohe Arbeitskräftenachfrage sieht sie gute Chancen für Bewerber, da es derzeit deutlich mehr Stellenabgebote gebe als vor der Pandemie. Viele Beschäftigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen erleichterten den Ein- oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. „Dabei helfen die Beratungsfachkräfte der Arbeitsagentur und der Jobcenter“, so Groß-Herrick.

190 offene Stellen

Von den Arbeitgebern aus dem Landkreis wurden im Oktober 190 offene Stellen gemeldet. Das waren 43 weniger als im September und 74 mehr als im Oktober des vergangenen Jahres.

Am Stichtag zur Monatsmitte waren im Arbeitsagenturbezirk Landau mit der Südpfalz und den Regionen Neustadt und Bad Dürkheim insgesamt 10.833 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum September ist das ein Rückgang um 403 oder 3,6 Prozent. Im Vorjahr lag die Arbeitslosigkeit um 1814 Menschen oder 14,3 Prozent über dem jetzigen Stand. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 im September auf 4,1 Prozent im aktuellen Monat. Im Oktober letzten Jahres lag sie bei 4,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Oktober 2019 wurden 10.113 Arbeitslose gezählt und die da-malige Arbeitslosenquote lag bei 3,8 Prozent. Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter wurden 846 offene Stellen neu gemeldet, das sind 166 oder 16,4 Prozent weniger als im Vormonat.