Werner Talarek erhielt am Montag die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz, weil er sich seit mehr als 30 Jahren für faire Handelsbedingungen eingesetzt hat. Medaille und Urkunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hannes Kopf, im Bad Dürkheimer Weltladen. Die Ehrung hätte schon im Dezember stattfinden sollen, war aber wegen Corona verschoben worden.

Werner Talarek war 1983 Mitbegründer des Weltladens und von 1985 bis 2019 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“, des Trägervereins des Ladens, der heute in der Römerstraße beheimatet ist. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Manfred Geis hatte diese Ehrung angestoßen.

Talareks Leitmotiv seien stets die Worte des brasilianischen Bischofs Dom Helder Camara an die reichen Nationen gewesen: „Ihr könnt eure Almosen behalten, wenn ihr uns anständige Preise zahlt“, berichtete sein Nachfolger Heinrich Strebelow, der der derzeitige Vorsitzende der AG „Eine Welt“ ist. Der Weltladen sei aus Dürkheim nicht mehr wegzudenken und daran habe Talarek wesentlichen Anteil, so Strebelow, und er habe einiges dafür getan, dass Dürkheim „Fair Trade Stadt“ wurde.

Er habe Menschen dazu gebracht, gemeinsam für eine Sache zu streiten, stellte SGD-Präsident Kopf in seiner Laudatio fest. Dass Ressourcen-Gerechtigkeit und Umweltschutz Themen sind, die „uns alle angehen“, habe Talarek als Botschaft jahrelang beharrlich in die Gremien der Politik getragen. In dem 1983 von Talarek mitbegründeten Weltladen stecke diese Idee von Ressourcen-Gerechtigkeit. Er habe gewusst, dass man schon um Kinder werben müsse, damit sie mit dem Fair-Trade-Gedanken groß würden. Dabei habe die AG „Eine Welt“ immer parteiübergreifend Unterstützung für die Arbeit des Weltladens gesucht, bestätigte Kopf.

Talarek habe an einer Vernetzungsplattform mitgearbeitet, war im Weltladen-Dachverband aktiv und immer mit „voller Überzeugung“ dabei und er habe auch oft selbst mit Hand im Weltladen angelegt, so der SGD-Präsident. Es werde Talarek sicher freuen, dass eines seiner Anliegen, das Lieferkettengesetz, endlich rechtlich verankert werde. Es sei Talarek nämlich immer wichtig gewesen, dass „Politik begreift“, wie wichtig gerechter Handel ist.

Der Weg vom Dritte Welt-Laden in der Gaustraße über den Eine-Welt-Laden in der Weinstraße zum Weltladen in der Römerstraße sei lang gewesen, berichtete Talarek. Man denke nur an den von der Arbeitsgemeinschaft schon lange propagierten Slogan „Jute statt Plastik“. Er falle einem heutzutage fast täglich auf die Füße, meinte der Geehrte.

Er bedauerte, dass in der Landwirtschaft weiterhin nicht auf Subventionen verzichtet werde, denn die Anbaumethoden im fairen Handel seien nachhaltig. Es würde ihn freuen, wenn nach der Stadt Bad Dürkheim auch der Landkreis noch das Fair-Trade-Zertifikat erhalten würde, meinte er. „Ich nehme die Auszeichnung ausdrücklich für das ganze Team an“, betonte Talarek, er sei immer nur der „Primus inter pares“ gewesen und erinnerte daran, dass die Arbeit im Weltladen überwiegend von Frauen geleistet wird.