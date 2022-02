Das ökumenische Weltgebetstagsteam aus Haßloch lädt ein zur Feier am Freitag, 4. März, 19 Uhr, in der St. Gallus-Kirche. Das Motto des Weltgebetstags in diesem Jahr lautet „Zukunftsplan: Hoffnung“. Die Gebetsordnung haben Frauen aus England, Wales und Nordirland erstellt. Die Feier in Haßloch wird musikalisch mitgestaltet durch eine engagierte Musikgruppe mit Projektchor. Die Kollekte, wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes, ist für die vielen weltweiten Projekte bestimmt, die in den über 150 am Weltgebetstag beteiligten Ländern besonders benachteiligte Frauen und Mädchen unterstützen. Im vergangenen Jahr sind beim Weltgebetstag über 3,1 Millionen Euro an Kollekten und Spenden beim Deutschen Weltgebetstagskomitee eingegangen. Für den Gottesdienst gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.