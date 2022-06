Beim ein oder anderen Wohnmobilisten fragt man sich eventuell schon: Was lenkt der denn für ein großes Schiff, und das auch noch ohne jede Schweißperle auf der Stirn? Für Anfänger gibt es mutmachende Tipps im Netz. Die Geübten wollen ihnen helfen, diese Art des Urlaubens einfach auszuprobieren. Die Verniedlichung „WoMo“ hilft dabei vielen. Fast klingt es dann plötzlich so, als handle es sich beim Wohnmobil um einen handlichen Smart oder Mini. Heute hier, morgen da: Alles doch ganz einfach, oder?

Der Vergleich auf diesem Wohnmobil-Aufkleber mit dem bekannten großen Segelschulschiff der Marine „Gorch Fock“ lässt uns allerdings nochmal grübeln. Muss man wirklich in derart riesigen Dimensionen geübt haben, um erst auf hoher See und später dann auf den Straßen bei Bedarf souverän wenden zu können? Muss man wirklich „wasserfest“ am Steuer ausharren und geduldig mit Gepäck und Familie losschippern, wenn es bald wieder ganz schön mutig in Richtung Ferienstau geht?

Respektvoller Abstand

Aber gut, einen Effekt hat das Ganze. Respektvoller Abstand zum Heck dürfte durch die Ansage garantiert sein. Und wie es dann Backbord oder Steuerbord später aussieht, kann einen waschechten Wohnmobilisten sicher nicht mehr schrecken. Ob nun Wellengang oder Bodenwelle: Mit echter, geübter Gelassenheit klappt das bestimmt.

Ansonsten muss eine Handbreit Wasser unterm Kiel auf dem Weg in den Urlaub wahrscheinlich für den „WoMo“-Fahrer eher nicht sein. Keine Ebbe würde nämlich auch heißen: kein Campingtisch vor der Tür fürs Feierabendbier.