Was haben wir uns auf normale Weihnachten, ohne Lockdown und Kontaktbeschränkungen wie im vergangenen Jahr gefreut. Und nun: Die vierte Welle ist da, die Virusvariante Omikron hat mehr als nur einen Fuß in der Tür. Doch was sind „normale“ Weihnachten? Da gibt es viele Vorstellungen: Von der Bescherung am Tannenbaum, über Verwandtenbesuche bis hin zur Flucht in die Karibik.

Wer an den Feiertagen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium hört, könnte feststellen: Nichts ist da normal. Im vom Rom besetzten Palästina warteten die Menschen auf einen starken und gerechten Herrscher, der die Unterdrückung beendet und Frieden wiederherstellt.

Normal wäre es gewesen, dass der Retter in einem Palast zur Welt kommt. Lukas betont jedoch, dass der Heiland in einem Stall geboren und in einen Futtertrog gelegt wird. Als Sohn einer jungen Frau, die mit ihrem Verlobten zur Volkszählung in die Stadt Bethlehem gekommen ist.

Schafhirten oder Gelehrte

Die Frohe Botschaft wird zuerst Schafhirten verkündet, die am Ende der gesellschaftlichen Rangordnung stehen. Im Matthäusevangelium sind es weit gereiste Gelehrte, die einem leuchtenden Stern folgen, um den neugeborenen König zu sehen, und nicht religiöse Würdenträger. Dann möchte König Herodes das Kind töten, die Familie muss fliehen.

All das lässt vermuten: Käme Jesus heute zur Welt, dann wohl in einem Flüchtlingscamp auf einer griechischen Insel oder an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Oder eben gerade erst recht wieder in Bethlehem, denn vom Frieden auf Erden, den die Engel damals verkündeten, ist dort auch heute nicht viel zu spüren.

Wir können selbst zu Liebenden werden

Die Welt war und ist nicht friedlich und gerecht. Doch mit der Geburt Jesu hat sich Grundlegendes geändert: Die Liebe Gottes ist für uns fassbar geworden, und wir können sie ergreifen, indem wir selbst zu Liebenden werden, allem Schrecklichen zum Trotz. Menschen helfen einander. In den Katastrophengebieten im Ahrtal oder in Kentucky. Sie sind füreinander da, wo Verfolgte und Geflüchtete aufgenommen werden und der Grundstein für ein neues Leben gelegt wird. Und nicht zuletzt in Krankenhäusern und Pflegeheimen, im Rettungsdienst, auf den Polizeirevieren und überall, wo Menschen auch an den Weihnachtsfeiertagen für andere Dienst leisten.

Menschen setzen sich ein im Kampf gegen ungerechte Verhältnisse. Menschen begegnen einander mit Respekt, über alle Unterschiede hinweg und erkennen sich als von Gott gewollt und geliebt. Weihnachten ist und bleibt das Fest der Liebe, an dem wir an die Kraft der Versöhnung glauben und auf eine bessere Welt hoffen. Das Fest, das uns daran erinnert, wie nah Gott uns gekommen ist.

Es liegt an uns

Nun liegt es an uns, seine liebende Zuwendung anzunehmen und weiterzugeben. Dabei ist es nebensächlich, wie wir das Fest feiern. Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch nicht sicher, wie sich die pandemische Lage in Deutschland bis zum Weihnachtsfest entwickelt. Sicher ist: Es wird alles andere als einfach. Gerade für die, die in den Krankenhäusern schon seit Monaten an oder jenseits der Belastungsgrenze arbeiten.

Um die Menschen, die von der Krise direkt oder indirekt betroffen sind, nicht noch mehr zu belasten, bitte ich Sie: Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.

Ich wünsche ein hoffnungsfrohes und liebevolles Weihnachtsfest!