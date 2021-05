Interview: Am kommenden Sonntag wird der neue Verbandsbürgermeister der VG Lambrecht gewählt, im Januar tritt er sein Amt an. Wie hat Noch-Amtsträger Manfred Kirr sein letztes Jahr als Verbandsbürgermeister erlebt?

Herr Kirr, Ihr letztes Jahr als Verbandsbürgermeister war ein schwieriges Jahr. Ein Ausnahmejahr. Macht einem das den Abschied leichter oder schwerer?

Teils, teils. Mein letzter offizieller Termin war am 5. März das Konzert von Cantilena. Ich war ja immer viel unterwegs , weil das auch eine Möglichkeit war, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Von 52 Wochen im Jahr waren bestimmt 45 bis 46 mit Wochenend-Terminen belegt. Ich hab das auch immer gerne gemacht. Dabei ging es mir auch darum, zu zeigen, dass mir die zahlreichen Aktivitäten, viele von Vereinen, wichtig sind. Das ist in diesem Jahr total weggebrochen.

Da fehlt dann auch der Kontakt zur Bevölkerung.

Ja, das fehlt. Ich habe jetzt auch in einem Wahlaufruf darauf hingewiesen, dass ich mir mein letztes Jahr ganz anders vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich bei allen möglichen Anlässen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und mich auch für die Unterstützung bedanken, die ich bekommen habe. Als es Ende vergangenen Jahres vonseiten der Parteien hieß, wenn der Kirr noch einmal antritt, machen wir nichts, war das für mich schon eine Bestätigung, dass meine Arbeit nicht so ganz schlecht war.

Gibt es denn Dinge, die Sie noch gerne auf den Weg gebracht hätten?

Ja. Beispielsweise die Sicherstellung der Wasserversorgung, die mich von Anfang an beschäftigt hat. Jetzt gäbe es die Gelegenheit, da weiter voranzukommen. Mir geht es dabei nicht nur um die Wasserversorgung in Weidenthal, sondern auch um das Elmsteiner Tal. Die Gemeinde Elmstein wird zu einem erheblichen Teil durch oberflächennahe Quellen versorgt. Und die Quellschüttungen gehen seit Jahren zurück. Deshalb müssen wir hier etwas machen und haben auch schon eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Umsetzung ist aber wegen Corona ausgebremst worden. Ein weiteres Thema ist das Hochwasserschutzkonzept. Da sind erst vor drei, vier Wochen vom Land die Hochwasserschutzkarten gekommen. Außerdem muss es Bürgerversammlungen geben, denn Hochwasserschutz fängt beim Bürger an. Das mussten wir wegen Corona zurückstellen. Dann ist da noch die Grundschulsanierung Lindenberg, die zwar jetzt angefangen wird, sich aber auch durch Corona verzögert. Da hätte ich gerne noch einen Fortschritt gesehen in meiner Amtszeit.

Sie haben jetzt ein paar Mal Corona angesprochen. Durch die Pandemie wird sich die finanzielle Situation der Verbandsgemeinde noch einmal verschlechtern. Wie kommt man da wieder raus?

Eines ist uns wenigstens gelungen: die Reduzierung der Schulden. Als ich 2013 angefangen habe, hatten wir ein negatives Eigenkapital von rund 7,7 Millionen Euro. Mit dem Jahresabschluss 2018 hat sich das auf 6,9 Millionen verringert. Zumindest 800.000 Euro konnten wir zurückführen. Den Jahresabschluss von 2019 haben wir jetzt fertig, da haben wir eine Verbesserung von knapp 250.000 Euro erreicht. In den acht Jahren ist es uns also gemeinsam gelungen, die Verschuldung um eine Million zu verringern. Das wird natürlich jetzt durch Corona wieder aufgefressen. Der Bund sagt ja, dass bei den Gewerbesteuern ein Ausgleich kommen soll. Wir haben allerdings nur wenige gute Gewerbesteuerzahler. Was das Problem sein wird, sind unsere Anteile an der Einkommenssteuer. Die werden zurückgehen. Wir haben ohnehin geringere Einnahmen als die Gemeinden am Haardtrand. Gleichzeitig haben wir sehr viele Aufgaben. Die Verbandsgemeinde hat eine Fläche von 130 Quadratkilometern. Wir haben weite Fahrtwege und durch unsere topographische Lage oftmals an Berghängen nur einseitige Bebauung. Aber Wasser- und Abwasserversorgung muss ja überall vorgehalten werden.

Wie sieht es bei den Schulen aus?

Unser Ziel ist es, die Schule im Dorf zu lassen. Bei der demographischen Entwicklung wird sich der Abwärtstrend fortsetzen. Dem kann ich nicht kampflos zusehen und Schulen schließen. Denn dann ziehen keine jungen Familien mehr zu.

Wir haben jetzt viel über Schwächen geredet, reden wir mal über Stärken ...

Ein großer Vorteil hier in der Verbandsgemeinde: Wir haben noch bezahlbaren Wohnraum, unsere Grundstückspreise sind weit günstiger als am Haardtrand. Das wirkt sich auch auf die Mieten aus. Wir haben außerdem kleine Schulen, in denen die Lehrer viel besser auf die einzelnen Schüler eingehen können als in großen. Und dann: Wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Wir sind in der Kernzone des Biosphärengebietes Pfälzerwald/Nordvogesen. Die Luft ist hier sauber, und in einem heißen Sommer kann man hier noch atmen. Das Legelbachtal hat sich beispielsweise als Publikumsmagnet erwiesen, weil es hier im Sommer schön kühl ist. Und durch die S-Bahn sind wir auch gut angeschlossen, sowohl in Richtung Kaiserslautern als auch in Richtung Mannheim/Ludwigshafen. Deshalb wohnen hier auch viele Pendler. Das Elmsteiner Tal ist zwar nur mit Busverkehr angebunden, aber da ist der Kreis bemüht, den Stundentakt einzuhalten.

Wenn Sie nach einem Ratschlag gefragt würden: Was würden Sie Ihrem Nachfolger gerne mit auf den Weg geben?

Er muss seinen eigenen Weg finden. Das hat mir seinerzeit auch mein Vorgänger empfohlen, und so ist es. Dabei ist eines wichtig: Der Behördenchef muss gucken, dass er seine Verwaltung hinter sich kriegt. Nur dann sind die Mitarbeiter bereit, auch in schwierigen Zeiten über ihre Grenzen hinauszugehen. Ich denke, das hat bei uns jetzt in der Corona-Zeit sehr gut funktioniert.

Mal zu Ihnen persönlich: Es gibt ja Menschen, die in ein Loch fallen, wenn Sie in Pension gehen. Fürchten Sie, dass es Ihnen so geht?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin stolzer Opa von zwei Enkeln, die mir viel Spaß machen und auch viel fordern. Da will ich mit meiner Frau künftig präsenter sein. Außerdem war ich immer ein Vereinsmeier. Das hab ich zwar aus Zeitgründen aufgegeben. Aber ich werde in meinem Heimatverein, das ist der Fußballclub Wacker Weidenthal, künftig wieder mehr machen. Da war ich ja 36 Jahre im Vorstand, der FC Wacker ist mein Verein. Außerdem will ich beim Bürgerbus helfen, entweder als Fahrer oder beim Telefondienst. Und dann: Seit 2011 ist bei uns zu Hause nichts mehr gemacht worden. Da gibt’s einen Sanierungsstau. Und ich bin ja kein Handwerker, mir gehen die Dinge nicht so schnell von der Hand. Da werde ich eine Zeit lang beschäftigt sein. Nein, in ein Loch werde ich sicherlich nicht fallen.