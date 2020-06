Die Gläser bleiben leer: Nachdem in der vergangenen Woche klar geworden ist, dass Großveranstaltungen noch bis Ende Oktober keine Chance haben, gibt es nun weitere Kerweabsagen.

„Die Ortsgemeinde und die Beschicker der Weinkerwe in Erpolzheim haben sich verständigt, die Weinkerwe aufgrund der besonderen Umstände (Corona) für diese Jahr abzusagen“, teilt Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) mit. Die Kerwe hätte im August stattfinden sollen.

„Keine Kerwe 2020 in Weisenheim am Berg“, verkündet Bürgermeister Joachim Schleweis (CDU). „Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sieht sich die Gemeinde Weisenheim am Berg gezwungen, die Kerwe mit Winzertafel (Bild) in diesem Jahr abzusagen.“ Auch diese Veranstaltung hätte im August stattfinden sollen.