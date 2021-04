Das Bike-and-ride-Angebot am Haßlocher Bahnhof soll um etwa 144 Stellplätze erweitert werden. Die veranschlagten Kosten für die Anlagen belaufen sich inklusive der Kosten für die Flächenherstellung auf 132.500 Euro. Eine Förderung durch das Bundesumweltministerium ist möglich.

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative sollen bis Ende 2022 bundesweit 100.000 neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen, um den Umstieg vom Auto (Park-and-ride) auf das Fahrrad (Bike-and-ride) zu fördern. Fahrradabstellanlagen, die im Umkreis von 100 Metern vom Bahnhof errichtet werden, können mit bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden.

Die Gemeindeverwaltung hat mehrere Flächen am Haßlocher Bahnhof für weitere Abstellmöglichkeiten – etwa Reihenbügel-, Doppelstock- oder Sammelschließanlagen – geprüft. Drei Flächen wurden dem Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss (BVE) vorgeschlagen. Bereits in der Sitzung im März hatte das Gremium dem Beschlussvorschlag mit Änderungen mehrheitlich zugestimmt. Dabei ging es darum, eine Fläche zu verschieben sowie die Einrichtung von Behindertenfahrradplätzen und eine Dachbegrünung zu prüfen. In der BVE-Sitzung teilte die Verwaltung mit, dass die Prüfung, ob eine Fläche in Richtung Bahngleise verschoben werden kann, rund 1300 Euro kosten würde. Das Prüfergebnis könne aber auch negativ sein. Eine Dachbegrünung für die Sammelschließanlage müsse noch zwischen dem Anlagenhersteller und dem Projektträger abgestimmt werden. Daniel Mischon (CDU) betonte erneut, dass die Verschiebung einer Fläche notwendig sei, um die Kurzzeitparkplätze zu erhalten, und dass eine Dachbegrünung erfolgen solle. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.