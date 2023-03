Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Kerwe in Weisenheim am Berg ist nach der Corona-Pause bei bestem Sommerwetter wieder fröhlich gefeiert worden. Für viele bedauerlich: Die beliebte Winzertafel musste in diesem Jahr ausfallen.

Zunächst einmal würden sich immer weniger Winzer an der Tafel beteiligen, sagt Bürgermeister Udo Schleweis. Der Grund: „In zwei Weingütern gab es Todesfälle, ein Weingut wurde