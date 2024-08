Der pfalzweit tätige Weinverein Vinophilanthropen (VPA) mit Sitz in Dirmstein hat drei Jahre nach seiner Gründung eine Spendensumme von 150.000 Euro erreicht und 100.000 davon für wohltätige Zwecke verwendet. Das berichtet der Vorsitzende Oliver Meyer aus Dirmstein. Allein das Fest kürzlich in der Alten Kellerei Neuleiningen mit Beteiligung der Weingüter Knipser, Krebs, Reibold und Mario Zelt habe 7000 Euro eingebracht, so Meyer. Unterstützt werde unter anderem die Beyond Unisus Stiftung aus Speyer, die mit ihrem Projekt Silbertaler gegen die wachsende Altersarmut ankämpfe. Bei den Vinophilanthropen engagieren sich laut Meyer 17 Weinbaubetriebe und 175 Vereinsmitglieder. Nähere Infos im Internet unter www.vinophilanthropen.de.