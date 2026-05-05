Beamte der Polizeiinspektion Neustadt haben am ersten Maiwochenende an der Weinstraße das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (Elmsteiner Tal) überwacht. Insgesamt konnten ihren Angaben zufolge vom 1. bis 3. Mai 26 Verstöße festgestellt werden. Die Polizei kündigt an, auch künftig Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen: Für Motorräder ist das Elmsteiner Tal an Wochenenden und Feiertagen noch bis Ende Oktober gesperrt.