Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst war sie Kallstadter Weinhoheit, jetzt ist Michelle Fleischmann Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim. Die 23-jährige BWL-Studentin findet, dass sie und ihre hoheitlichen Amtskolleginnen viel mehr Termine wahrnehmen könnten. Doch sie würden sie zu wenig „gebucht“.

Michelle Fleischmann war immer vorne mit dabei, wenn sie in ihrer Kindheit einem Verwandten in dessen Weingut geholfen hat. Gern sei sie immer auch in der Weinstube ihrer Familie in Kallstadt