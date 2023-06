Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deidesheim steht bei der Planung der Weinkerwe wieder bei Null. Der Stadtrat hat die bisherigen Pläne, die vorsahen, das Fest in abgespeckter Version als „Weinsommer“ in den Höfen zu feiern, am Dienstag abgelehnt. Viel Zeit bleibt nicht für die Vorbereitung.

Der Beschluss in der Kerwe-Kommission war einstimmig gewesen: Die Deidesheimer Weinkerwe, eines der größten Weinfeste an der Weinstraße, sollte in diesem Jahr unter dem Namen