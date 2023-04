Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deidesheimer Weinkerwe am zweiten und dritten August-Wochenende kostet jetzt Eintritt. Sowohl Besucher der Festmeile in der Bahnhofstraße als auch Gäste von Weingütern außerhalb, die sich an der Kerwe beteiligen, müssen drei Euro zahlen. Grund für die Eintrittsregel sind die stark gestiegenen Kosten für das Sicherheitskonzept.

Die Stadt hat ein Unternehmen gefunden, das das notwendige Sicherheitskonzept nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) erstellt und am zweiten Kerwewochenende (19. bis