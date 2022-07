Die Entscheidung, auf der Deidesheimer Weinkerwe Eintritt zu verlangen, stößt auf wenig Gegenliebe. Insbesondere bei Facebook lassen die Nutzer ihrem Frust freien Lauf.

Die deutlich erhöhten Kosten für das Sicherheitskonzept ließen den Organisatoren der Deidesheimer Weinkerwe keine Chance: Erstmals müssen Besucher Eintritt für das Fest bezahlen – drei Euro pro Person für alle, die älter als 16 Jahre sind. Auch die Weingüter abseits der Festmeile in der Bahnhofstraße müssen den Betrag einfordern, wenn sie sich beteiligen wollen. Güter, die nicht mitmachen, dürfen während der Kerwe am zweiten und dritten Augustwochenende keine Hoffeste feiern.

Dass ein solcher Schritt keine Jubelstürme verursacht, war absehbar. Heutzutage sind die sozialen Medien meist die erste Anlaufstelle, wenn Menschen ihrer Empörung oder ihrer Wut Ausdruck verleihen wollen. So war es auch auf den Facebook-Kanälen der RHEINPFALZ-Lokalausgaben Neustadt und Bad Dürkheim zu beobachten. Unter den bisherigen Beiträgen zur Deidesheimer Weinkerwe stieg die Anzahl der dazugehörigen Kommentare schnell in den dreistelligen Bereich. Das Gesamtstimmungsbild ist recht deutlich: Wut, Unverständnis. „Es wird immer verrückter, unglaublich!“, empört sich etwa einer der Facebook-Nutzer. Für einen Kommentator aus Winnweiler passt vor allem der Zeitpunkt der Preiseinführung nicht: „Im Moment bekommt man überall das Geld aus der Tasche gezogen. Alles Abzocke.“ Andere vermuten gar eine Verschwörung, so fragt sich beispielsweise ein Neustadter Nutzer: „Will da vielleicht die High Society unter sich bleiben?“ Wer diese ominöse „High Society“ ist, die die Weinkerwe vermeintlich für sich allein haben möchte, führt er nicht weiter aus.

Mäßigung oder Boykott?

Teils springen aber auch versöhnliche Kommentare ins Auge, geprägt von der recht praktisch veranlagten Natur der Pfälzer. Man könne sich ja schlicht in Mäßigung üben. „Dann trinkt man halt ne halbe Schorle weniger“, rät eine Nutzerin. In die gleiche Kerbe schlägt ein Dürkheimer: „Bin trotzdem dabei! Gibt´s halt ’nen Crêpe weniger.“ Diese Beiträge bilden trotzdem die klare Minderheit. Hoch im Kurs steht ein Abgesang auf die pfälzische Festkultur. „So macht man auch noch die Weinfeste kaputt“, meint ein Schreiber aus Neustadt. Ein Weiterer ist sich hingegen sicher, dass nur ein Boykott helfen könne: „Wer hin geht und das bezahlt, ist selbst Schuld. So Feste muss man einfach meiden. Das darf keine Schule machen sowas.“ Ob eine solche Einstellung zum Erhalt der Deidesheimer Weinkerwe beiträgt, darf bezweifelt werden. Die drei Euro Eintritt tun es – auch wenn es eine unpopuläre Entscheidung ist.