Zwei der Forster Spitzenweingüter feiern in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Das Weingut Heinrich Spindler und der Lindenhof Eugen Spindler werden 400 Jahre alt. Und was haben die beiden miteinander zu tun?

Auf der Suche nach guten Tropfen stößt man in der Weinstraße in Forst gleich zweimal auf die Familie Spindler – in den Hausnummern 46 und 55. Die Wurzeln beider Weingüter, des