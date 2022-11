Das Laumersheimer Weingut Philipp Kuhn ist vom Weinführer Eichelmann für die beste Weißweinkollektion des Jahres ausgezeichnet worden. Die Prämierung in der Kategorie „Entdeckung des Jahres“ ging ebenfalls in die Pfalz: an Lichti & Astroh in Herxheim am Berg.

Der Heidelberger Mondo-Verlag hat den nach Herausgeber Gerhard Eichelmann benannten Weinführer für 2023 am Mittwoch in Germersheim vorgestellt. Dabei wurden sieben Betriebe beziehungsweise Winzer hervorgehoben. Die Eichelmann-Verkoster sind überzeugt, dass Philipp Kuhn ihnen die beste Kollektion von Weißweinen präsentiert hat, darunter mehrere Große Gewächse vom Riesling. Kuhn selbst sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage, die Auszeichnung sei eine Bestätigung dafür, wie sich sein Weingut qualitativ weiterentwickelt habe. „2011 wurden wir im Eichelmann als ,Aufsteiger des Jahres’ gewürdigt. Zwölf Jahre später bekommen wir jetzt diese Auszeichnung, das zeigt die Dynamik nach oben.“

Unter den vielen Weinwettbewerben und Weinbewertungsmedien schätzt Kuhn die seriösen und langlebigen Weinführer, die jährlich erscheinen. Sie seien für Konsumenten eine wichtige Richtlinie, nicht nur für die Weine des jeweiligen Jahrgangs. „Sie geben auch Auskunft über die Entwicklung einzelner Betriebe“, so Kuhn. „Wir Winzer haben ja nur einmal im Jahr die Chance, unsere Qualität zu manifestieren.“

Noch nicht so lange im Geschäft sind Freya Lichti und Alexander Strohschneider, die in Herxheim am Berg unter Lichti & Astroh firmieren und für die Eichelmann-Verkoster die „Entdeckung des Jahres“ sind. Der Freie Weinjournalist Klaus Pfenning schreibt: „Sie haben ihr eigenes Weinprojekt 2019 ins Leben gerufen, nachdem sie zuvor reichlich Erfahrungen in der internationalen Weinwelt gesammelt hatten. In Leistadt haben die beiden einige Parzellen auf Kalkfels gepachtet, die sie auf ökologischen Anbau umstellen. Langfristiges Ziel ist es, die Weinberge biodynamisch zu bewirtschaften.“ Freya Lichti stammt aus einer Laumersheimer Winzerfamilie, hat unter anderem Weinwirtschaft studiert und war 2012/2013 Pfälzische Weinprinzessin.