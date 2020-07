Weinflaschenetiketten mit religiösen Motiven zeigen die Sammler Reiner Gehrig und Eric Hass ab Mittwoch, 15. Juli, in der Vinothek der Niederkirchener Weinmacher.

„Wir stellen fast 100 Weinflaschen in Glasvitrinen aus“, kündigt Hass an. Der passionierte Etikettensammler wird an den beiden Wochenenden 25./26. Juli und 22./23. August auch Führungen durch die kostenlose Sonderausstellung anbieten.

Die Besucher können viele thematisch zusammengestellte Etiketten in Bilderrahmen betrachten. Auf den Aufklebern sind etwa Kirchen und Klöster zu sehen, Marien- und Jesusbilder sowie christliche Weinlagennamen. Dazu werden auf einer Schautafel Winzerbetriebe präsentiert, die solche Etiketten in den Umlauf gebracht haben oder noch bringen. „Wir stellen zudem etliche Etiketten zum kostenlosen Mitnehmen zur Verfügung“, erklärt Hass.

Im Gegensatz zu der Präsentation, die zuvor in Herxheim am Berg zu sehen war, können auch Weine mit religiösen Weinlagen innerhalb der regulären Öffnungszeiten kostenlos probiert werden.

AUSSTELLUNG