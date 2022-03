Als erste Pfälzer Winzergenossenschaft ist der Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG mit dem Nachhaltigskeitssiegel Fair’n Green ausgezeichnet worden.

Der gleichnamige Verein, der das Siegel für nachhaltigen Weinbau vergibt, wurde 2013 gegründet und unterstützt Winzer dabei, Nachhaltigkeitsziele wie beispielsweise die Reduktion der CO 2 -Emissionen oder höhere Biodiversität zu erreichen. „In kaum einer anderen Region sind Umwelt, Gesellschaft und Klima so sehr mit dem Wein verbunden wie hier“, erklärt Gerhard Brauer, geschäftsführender Vorsitzender der Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG. Die Nachfrage an nachhaltig hergestelltem Weinen steige, vor allem im Export, so Brauer. Dieser Trend sei am besten mit einem Nachhaltigkeitszertifikat zu bedienen.