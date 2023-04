Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Endlich, die Durststrecke ist vorbei, es geht wieder los“, freute sich Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) bei der Eröffnung der Gönnheimer Wein- und Kulturtage am Freitagabend. Gemeint war, dass man nach zwei Jahren Pandemie bedingter Abstinenz das Fest wieder in gewohnter Form feiern konnte. Tage, an denen in dem kleinen Ort mit seinen knapp 1600 Einwohnern sozusagen der Bär steppt.

Zur Entstehungszeit des Fests Anfang der 1970er-Jahre war die Kutschenfahrt der Hauptanziehungspunkt, später ab 2016 übernahm diese Funktion das gleichzeitig stattfindende WineStreet