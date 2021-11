Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Steinmetz will auch in Haßloch die Idee eines Weihnachtswunschbaumes umsetzen, den man bereits aus Nachbarkommunen wie Neustadt oder Landau kennt. An dem Baum sollen Weihnachtswünsche von Kindern aus einkommensschwachen Familien aufgehängt werden.

Interessierte Bürger können diese Wünsche „pflücken“ und den Weihnachtswunsch erfüllen. Zuvor werden in einem ersten Schritt entsprechende Wünsche gesammelt. „Bedürftige Kinder, deren Eltern nicht oder nur geringe Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu beschenken, dürfen ihren Weihnachtswunsch dem Christkind mitteilen“, so Christine Steinmetz. Zu diesem Zweck liegen im Foyer des Rathauses sowie in der Tourist-Information Sterne aus, auf dem die Kinder oder deren Eltern den Wunsch aufschreiben können (Wünsche bis maximal 15 oder 20 Euro). Auf der Rückseite des Sterns sollte der Vorname und das Alter des Kindes eingetragen werden. Der Stern sollte in einem mit Absender versehenen Umschlag bis spätestens Sonntag, 5. Dezember, im Rathaus abgegeben oder im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden.

Anschließend wird der Weihnachtswunschbaum mit den Sternen geschmückt, sodass Bürger ab dem 6. Dezember die Möglichkeit haben, Sterne zu „pflücken“ und die darauf vermerkten Wünsche zu erfüllen. Wer sich an der Aktion beteiligt, sollte das Geschenk bis zum 17. Dezember im Foyer des Rathauses abgeben. Steinmetz sorgt dann dafür, dass alle Geschenke bis spätestens Heiligabend bei den Kindern und ihrer Familie sind.

„Gerne unterstütze ich die Aktion und ermutige alle Familien, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht genug Budget für Weihnachtsgeschenke haben, die Weihnachtssterne auszufüllen“, so Bürgermeister Tobias Meyer. „Bitte keine Scham oder falsche Bescheidenheit – die Wunschsterne können einfach mitgenommen und ausgefüllt werden“, ergänzt Christine Steinmetz.