Nur noch gut fünf Wochen, dann ist schon Heiligabend. Den Start in die Weihnachtsmarkt-Saison im Frankenthaler Umland macht traditionell Gerolsheim am Wochenende vor dem ersten Advent.

Eröffnet wird der Gerolsheimer Weihnachtsmarkt am Freitag, 18. November, um 18 Uhr mit einer Darbietung von Kindern der Grundschule Gerolsheim-Laumersheim. Im Anschluss können Besucher am und im Dorfgemeinschaftshaus an Ständen nach Kunsthandwerk stöbern, Imkereiprodukte und Latwerge aus Frankreich kaufen oder eine Ausstellung von Hobby-Künstlern betrachten. Außerdem wird es eine Weihnachtstombola sowie Kaffee, hausgemachte Kuchen und einen Trabi-Truck mit Bierausschank geben. Für Kinder werden unter anderem ein Karussell und eine Hüpfburg aufgebaut, und sie können in der Bastelstube kreativ werden.

Am Samstag, 19. November, ist der Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr geöffnet. Um 15.30 Uhr führen Line Dancer einen Tanz vor. Ab 18 Uhr spielt das Weisenheimer Duo „two4you“, bestehend aus Kai Honacker und Claudia Stork, handgemachte Gitarren-Musik. Wem es abends kühl wird, kann sich einen der Sitzplätze im Warmen sichern oder sich bei Einbruch der Dämmerung am Schwedenfeuer wärmen. An beiden Tagen schließt der Weihnachtsmarkt um 22 Uhr.