Kleiner Trost für den abgesagten „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“. Für daheim bietet die Tourist Info Geschenkboxen mit typischem Inhalt an: „Weihnachtsmarkt kompakt“.

„Wir können und wollen den durch die Corona-Pandemie entfallenen Weihnachtsmarkt gar nicht ersetzen, sehr wohl aber ein kleines, kompaktes Weihnachtsmarkt-Paket anbieten, das sich sowohl für den Eigengebrauch als auch wunderbar als Geschenk eignet“, sagt der zuständige Dezernent Tobias Meyer. In der Tourist-Information sind ab sofort weihnachtlich gefüllte Geschenkboxen erhältlich. Die „Weihnachtsmarkt kompakt“-Pakete sind in einer roten und in einer weißen Edition erhältlich und enthalten einige typische Spezialitäten des Haßlocher Weihnachtsmarkts.

So findet man in jeder Geschenkbox eine Flasche Glühwein (rot oder weiß) vom Weinland Meckenheim, zwei satinierte Glastassen vom „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“, ein Glas Weingelee (rot oder weiß) sowie einen Früchtetee (rot oder weiß), beides vom Weinland Meckenheim, eine Tüte Magenbrot von der Messekonditorei Wehr sowie zwei Tannenbaumanhänger aus Holz vom Haßlocher Jungunternehmen KiFiMa.

Die Pakete „Weihnachtsmarkt kompakt“ sind bis Weihnachten in der Haßlocher Tourist-Information (letzter Öffnungstag am 23. Dezember) erhältlich. Der Preis pro Paket beträgt 20 Euro. Ein Versand der Pakete ist nicht möglich.

Die Idee mit diesen Geschenk-Paketen soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern auch in den kommenden Jahren völlig unabhängig von Corona angeboten werden, so das Team der Haßlocher Tourist-Information. Gerade in der Vorweihnachtszeit werde in der Tourist-Information nach weihnachtlichen Präsenten gefragt. Mit den „Weihnachtsmarkt kompakt“-Paketen verfüge man nun über ein entsprechendes Angebot mit Ortsbezug sowie mit Inhalten aus Haßloch und der Umgebung.