Nachdem der Haßlocher „Weihnachtsmarkt der tausend Lichter“ im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, soll die Veranstaltung in diesem Advent stattfinden.

Das hat die Gemeindeverwaltung am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Angedacht sei, den Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden stattfinden zu lassen. Eröffnung wäre demnach am Wochenende vom 26. bis 28. November. Veranstaltungsort soll weiterhin der Jahnplatz bleiben. Der Haßlocher „Weihnachtsmarkt der tausend Lichter“ auf dem Platz hinter dem Rathaus habe schon in der Vergangenheit eine Art geschlossene Einheit mit lediglich drei Zugängen gebildet, so Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann: So könnten Besucher über den Wendehammer, über die Schillerstraße am Lidl-Markt sowie über die Rathausseite am Jahnplatz auf das Veranstaltungsgelände gelangen. Dank dieses geschlossenen Charakters könnten nun die Pandemie-Bestimmungen erfüllt werden, da auf diesem Weg Zu- und Abgänge besser kontrolliert und Besucherströme gelenkt werden könnten. Auf diese Weise hätten bereits die „Andechser Biergärten“ Ende September erfolgreich organisiert werden können.

„Wie das Konzept im Einzelnen aussehen wird, wird letztlich von der dann geltenden Verordnung abhängen“, so Gunther Metz aus dem Bereich Veranstaltungen, der den Weihnachtsmarkt federführend organisiert. Daher könnten sich derzeit noch keine Aussagen darüber treffen lassen, ob es eine maximale Besucherbegrenzung geben werde, ob die 3G-, die 2Gplus- oder 2G-Regel greifen oder ob eine Reservierung notwendig sein werde. „Unser Ziel ist es, eine vorweihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, die zum adventlichen Verweilen einlädt und trotz weiterhin bestehender Corona-Richtlinien das Anstoßen mit Punsch und Glühwein im Kreise von Freunden, Bekannten und Familie ermöglicht“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer. Einzelheiten zum Ablauf und Programm des Weihnachtsmarktes soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Mehr über Weihnachtsmärkte in der Region lesen Sie hier.