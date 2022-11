Wenn an den Adventswochenenden der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün den Jahnplatz erfüllt, wird auch in diesem Jahr der „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ seinem Namen alle Ehre machen. Weniger hell erstrahlen wird allerdings der Ortskern.

Auch im Energiespar-Winter soll in Haßloch nicht vollständig auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werden, wenngleich sich die Verwaltung nach eigener Aussage der hohen Bedeutung des Energiesparens bewusst ist. Ob es nun tatsächlich „1000 Lichter“ sind oder möglicherweise auch wesentlich mehr LED-Lämpchen, die über den Köpfen der Weihnachtsmarktbesucher leuchten: Es werden in diesem Advent jedenfalls nicht weniger sein als in früheren Jahren, so dass der Weihnachtsmarkt seinem Beinamen weiterhin gerecht und in bekannter Weise erleuchten wird, betont die Verwaltung auf Anfrage. Derzeit werden rund um den Jahnplatz die LED-Lichter in den Bäumen und Sträuchern rings um den Jahnplatz vorbereitet und geprüft, sodass sie pünktlich zum Advent strahlen können.

Keine Lichterketten im Ortskern

Verzichtet wird allerdings auf die Lichterketten und die Illuminationen im Ortskern Diese waren in Vorjahren stets im Laufe des Novembers von den Gemeindewerken im Auftrag der Verwaltung in der Langgasse, Kirchgasse und Bahnhofstraße angebracht worden. Damit aber auch hier weihnachtliche Atmosphäre Einzug hält, sollen ab Mitte November Weihnachtsbäume das Straßenbild bereichern.

Der Haßlocher Weihnachtsmarkt mit seiner stimmungsvoll dekorierten Budenstadt wird in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder stattfinden können. In den vergangenen beiden Jahren war er wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Startschuss für den Weihnachtsmarkt fällt am Freitag, 25. November. Wie gewohnt, findet er an allen vier Adventswochenenden auf dem Jahnplatz statt. Ab Montag, 14. November, wird der Jahnplatz für die Aufbauarbeiten gesperrt. Zunächst wird der Bauhof mit dem Aufbau der Weihnachtsmarkthäuschen beginnen.

Der Weihnachtsmarkt wird, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, über die Bühne gehen können. Coronabedingte Einschränkungen in Form von 3G-Regel oder ähnliches müssen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden.

Eintrittspreis kein Thema

Einen Eintrittspreis wie beim diesjährigen Andechser Bierfest zu verlangen, ist beim „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ kein Thema. Ähnlich wie die Leisböhler Weintage im Mai fällt auch der Weihnachtsmarkt aufgrund seiner Größe nicht unter die verschärften Bestimmungen des neuen rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG), wie es beim Bierfest der Fall war. Das „Andechser“ musste als Großveranstaltung eingestuft werden, weil die Besucherzahl pro Abend bei über 5000 lag. Deshalb unterlag das Fest schärferen Sicherheitsbestimmungen, deren Mehrkosten dadurch aufgefangen werden sollten, dass ein Eintrittspreis von drei Euro verlangt wurde.guh