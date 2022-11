Am Wochenende kehrt weihnachtliche Stimmung in Dirmstein ein: Am und im Sturmfeder’schen Schloss findet der Weihnachtsmarkt mit einigen Programmpunkten statt.

Am Freitag, 2. Dezember, eröffnet Ortsbürgermeister Bernd Eberle (FWG) um 17.15 Uhr das Festwochenende mit einer Rede auf der Terrasse des Sturmfeder’schen Schlosses. Um 17.30 Uhr führen die Kinder aus den beiden Kindergärten etwas vor. Um 19 Uhr lässt der Musikverein KMKids weihnachtliche Musik erklingen, zeitgleich lädt der Kulturverein St. Michael zum Märchenabend „Vom Wünschen und Schenken“ im Restaurant Café Kempf mit Drei-Gänge-Menü ein.

Am Samstag, 3. Dezember, bietet der Umweltverein „Alte Sandkaut“ von 15 bis 19 Uhr Basteln für Groß und Klein auf dem Schlossplatz an. Gebastelt wird in diesem Jahr eine Waldkatze. Ab 16 Uhr öffnet dann der Weihnachtsmarkt. Von 17 bis 19 Uhr liest der Kulturverein St. Michael Märchen für Kinder ab vier Jahren im Dachgeschoss des Schlosses. Beide Angebote gibt es zu gleicher Uhrzeit auch am Sonntag, 4. Dezember.

Zusätzlichen spielen sonntags ab 16 Uhr die Kinder der Musikschule auf dem Platz vor dem Schloss Weihnachtslieder. Und um 18 Uhr kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt.

Im Sturmfeder’schen Schloss bieten verschiedene Händler über das ganze Wochenende unter anderem selbst gemachte Socken und Taschen, Edelbrände, Gebäck, Baumbehang aus Holz sowie Deko aus Keramik und Glas an. Außerdem dürfen Kinder kostenlos Karussell fahren, und die Vollzeitpfälzer veranstalten eine Tombola. Freitags und samstags schließt der Markt um 21 Uhr, sonntags um 20 Uhr.