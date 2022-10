Bei der Aktion Weihnachten im Schukarton lädt die christliche Organisation Samaritan’s Purse zum Mitmachen ein. Wer will, kann bis zum 14. November Weihnachtspakete packen. Sie werden nach Angaben der Organisation an Kinder aus ärmsten Verhältnissen in 160 Länder und Regionen verteilt.

Wer gerne mitmachen möchte, gestaltet entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich oder bestellt vorgefertigte Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de. Die Pakete werden mit neuen Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Ist der weihnachtliche Karton gepackt, kann er mit der für die Organisation der Aktion empfohlenen Geldspende von zehn Euro zu einer der Annahmestellen für die Pakete gebracht werden.

Info

Information gibt’s bei Anita Bertram unter der Telefonnummer 06356 919053.