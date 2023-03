Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in diesem Jahr leuchtet am Ende des Sägmühlwegs weithin sichtbar ein stattlicher Weihnachtsbaum. Seit mehr als 20 Jahren schmücken Otmar Bethmann und seine Helfergruppe die Tanne in einer Nachbarschaftsaktion vor dem ersten Advent.

Auch weil in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Haßloch erneut abgesagt werden musste, wollen die ehrenamtlichen Helfer mit dem geschmückten und in den Abendstunden hell erleuchteten Weihnachtsbaum