Der Aufbau des Weihnachtsmarktes hat begonnen, am ersten Advent wird der Deidesheimer Advent wie gewohnt starten. Inzwischen ist auch entschieden, in welchem Umfang die Energie-Sparmaßnahmen sich auswirken.

Rund 80 Stände wird es beim Deidesheimer Advent geben, etwa 60 Veranstaltungen sind geplant. Der Markt ist damit etwas kleiner als im letzten Jahr vor der Pandemie. Stefan Wemhoener, Geschäftsführer der Tourist Service GmbH, geht davon aus, dass die geringere Anzahl an Ständen optisch nicht groß auffällt. Dennoch könne es sein, dass Besucher glaubten, es seien „Lücken“ entstanden, weil es zu wenige Bewerber für Stände gegeben habe. Deshalb appellierte Wemhoener am Dienstag an die Mitglieder des Stadtrats, das Konzept auch nach außen mitzutragen, und gegebenenfalls dabei mitzuhelfen, Kritikern den Grund für den lockereren Aufbau zu erklären, auch in den sozialen Medien.

Es gehe darum, den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, betonte Wemhoener. Deshalb seien Engpässe, beispielsweise in der Bahnhofstraße, entfernt worden. Ein Rundweg durch den Schlosspark soll zusätzlich dabei helfen, das Marktgeschehen zu entzerren.

Stände wird es unter anderem auf dem Platz vor der Verbandsgemeindeverwaltung, in der Bahnhofstraße sowie auf dem Stadtplatz und dem Marktplatz geben. Die Mehrkosten, die durch das Sicherheitskonzept und die allgemeinen Kostensteigerungen anfallen, müssen nach Angaben der Verwaltung die Standbetreiber tragen. „Die gute Nachricht: Es hat wegen der Erhöhung des Standgebühren keine Absagen gegeben“, erklärte Wemhoener.

Keine Einzäunung, keine Eintrittsregel

Ziel sei es, „eine besinnliche Atmosphäre ohne massiv wirkende Einschränkungen durch Sicherheitsmaßnahmen“ zu schaffen, heißt es von Seiten der Verwaltung. Es wird also keine Einzäunung und keine Eintrittsregelung geben. Es sei auch keine externe Sicherheitsfirma beauftragt worden, erläuterte Wemhoener. Für Sicherheit sorgten Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und Rotes Kreuz. Dabei werde das Ordnungsamt unterstützt durch „ausgeliehene“ Ordnungskräfte aus der Region.

Sicherheit bedeute keineswegs nur Sicherheit vor einem möglichen Anschlag, führte Wemhoener weiter aus. „Es geht beispielsweise auch um Sturm oder einen möglichen Blackout.“ So müsse für den Fall eines großflächigen Stromausfalls eine Notbeleuchtung aufgebaut werden.

In puncto Beleuchtung entschied der Stadtrat, dass die großen Weihnachtsbäume trotz Energiekrise beleuchtet werden. Die Lichter werden jedoch nach Ende des Marktes gegen 22 Uhr ausgehen, ebenso die Weihnachtsbeleuchtung in der Weinstraße. Ob die Lichterkette in der Bahnhofstraße ebenfalls ausgeschaltet wird, hängt davon ab, ob das Licht aus Sicherheitsgründen nötig ist oder nicht. Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) wies darauf hin, dass die Hütten die Straßenbeleuchtung bisher so stark verdeckten, dass die Lichterkette in der Mitte der Straße aus Sicherheitsgründen nötig gewesen sei. Ob dies mit einer lockereren Anordnung der Hütten auch noch der Fall sei, müsse abgewartet werden.

Wemhoener verdeutlichte, dass die Beleuchtung nur für etwa zehn Prozent des Energiebedarfs des Weihnachtsmarktes verantwortlich sei. Ein hoher Energieverbrauch entstehe dagegen durch An- und Abreise der Besucher. Deshalb werbe die Tourist Service GmbH für die Nutzung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Vor diesem Hintergrund sei es allerdings bedauerlich, dass am ersten Wochenende die Bahn-Strecke Neustadt-Bad Dürkheim gesperrt sei.