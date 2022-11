Das Heimatmuseum eröffnet am Sonntag, 20. November, die Weihnachtsausstellung „Krippen und Weihnachtliches“. An drei Sonntagen sind im Otto-Dill-Saal des Museums handgefertigte Krippen, Holzfiguren, Lichterbögen und weitere weihnachtliche Exponate von Hans Sattel zu bestaunen und auch zu erwerben.

Schon früh sei er ein „Krippenfreund“ gewesen, erzählt Hans Sattel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bereits 20 Jahre vor seiner Rente habe er mit Schnitzkursen und Krippenbaukursen begonnen, um auch im Ruhestand immer Beschäftigung zu haben, erzählt der 1943 in Schifferstadt geborene Sattel, der seit vielen Jahrzehnten mit seiner Frau in Haßloch lebt.

Viel Zeit und Geld hat er in seine Hobbys – neben den Holzarbeiten gilt sein Interesse auch der Malerei – investiert. Filigran und mit liebevollen Details hat er die Krippen für die Ausstellung aufgebaut. Auch Holzfiguren aus dem Erzgebirge hat er dabei integriert. Besonders bemerkenswert sind die Laternenkrippen.

Häufig hat er schon in der Region ausgestellt, will aber zukünftig altersbedingt etwas kürzer treten. An den Ausstellungstagen will er gerne mit den Besuchern fachsimpeln und über seine Arbeiten berichten. Leider reiche der Platz nicht für alle Schnitzkunstwerke und Krippen aus. Besonders große Exponate müssten zuhause bleiben, bedauert Sattel und zeigt in einem Ordner Bilder von weiteren Schätzen.

Für Schulklassen und Kindergartengruppen bieten die Museumsfreunde zusätzliche Termine für einen Ausstellungsbesuch an. Wie Museumsleiter Alfons Ruf berichtet, können sich Gruppen für den 28. und 29. November, jeweils zwischen 9 und 13 Uhr, bei ihm unter Telefon 06324 1291 anmelden. Das Angebot wird bereits gut angenommen, aber es gibt auch noch freie Termine.

Nach Abschluss der Weihnachtsausstellung verabschieden sich die Museumsfreunde in die Weihnachts- und Winterpause, in der das Heimatmuseum geschlossen bleibt. Untätig sind die Museumsfreunde aber nicht: Sie planen und arbeiten bereits an einer neuen Ausstellung zu einem spannenden Thema im kommenden Jahr.

Termine

Die Weihnachtsausstellung ist an den Sonntagen 20. und 27. November sowie am 4. Dezember, jeweils 13 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt für Heimatmuseum und Weihnachtsausstellung ist frei.