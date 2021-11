Der Geißbockbrunnen in Lambrecht ist weihnachtlich herausgeputzt worden. Die FWG hat sich mit zahlreichen Helfern am Geißbockbrunnen getroffen, um diesen unter Leitung von Susanne Klumpp in einen Weihnachtsbrunnen zu verwandeln. Dieses Jahr wird ein Teil der Weihnachtsgeschichte dargestellt. Stall und Krippe hat Bernhard Pfeifer hergestellt, Wilfried Denig die Sterne. Die FWG hofft, dass die Passanten ein wenig Adventsstimmung mit nach Hause nehmen.