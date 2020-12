Angesichts hoher Infektionszahlen wird der Weihnachtsgottesdienst mehr und mehr kritisch gesehen. Doch die Entscheidungen dazu fallen unterschiedlich aus.

In der katholischen Pfarrei Heiliger Michael Deidesheim mit den Orten Deidesheim, Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg sind am Montag alle Gottesdienste abgesagt worden. Die Entscheidung habe der Pfarreirat am Samstagabend einstimmig getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen seien alle Gottesdienste, Krippenfeiern und andere Versammlungen bis mindestens 10. Januar. Im Januar will das Gremium aus Ehrenamtlichen und dem Pastoralteam über das weitere Vorgehen beschließen.

„Die Entscheidung ist niemandem leicht gefallen, zumal viele Feiern mit großem Engagement von Ehrenamtlichen kreativ und alternativ geplant worden waren. Am Ende war die Sorge, dass es bei einer der gottesdienstlichen Veranstaltungen zu einer Ansteckung kommen könnte, jedoch größer“, teilt das Pfarrbüro mit.

Die Kirchen blieben jedoch in der ganzen Zeit geöffnet, auch die Krippen seien aufgebaut und die Tannenbäume geschmückt. „Das Pastoralteam ist für einsame Menschen erreichbar“, heißt es weiter (Pfarrbüro, Telefon 06326/345, Pfarrer Bernhard Braun, Tel. 01511 - 487 9563). Als Zeichen, dass Weihnachten dennoch „nicht ausfällt“, werden in allen fünf Kirchen an Heiligabend um 22 Uhr die Glocken läuten, in Forst von 21.45 bis 22 Uhr.

Die katholische Pfarrei Heilige Klara von Assisi Haßloch/Böhl-Iggelheim teilt unterdessen mit, dass die Christmette, die an Heiligabend um 22 Uhr stattfindet, und der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember um 10.30 Uhr als Livestream angeboten werden (abrufbar unter www.pfarrei-hassloch.de). Anmeldungen zu beiden Gottesdiensten sind nicht mehr möglich.

Andere Pfarrgemeinden halten an ihren bisherigen Plänen fest. So wird es in der protestantischen Gemeinde Maikammer drei Kurzgottesdienste geben, alle im Freien. Die Teilnahme sei nur mit Anmeldung möglich, betonte Pfarrer Jochen Keinath auf Anfrage. „Wir werden Stellen markieren, an denen die Teilnehmer sich aufstellen können.“ Für ältere Mitbürger würden auch einige Stühle aufgestellt. Die Anzahl der angemeldeten Teilnehmer sei deutlich geringer als sonst bei Weihnachtsgottesdiensten.