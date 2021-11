Bis Montag, 15. November, können bei Yvonne Luther Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden. Weltweit wird dabei mit kleinen Geschenken bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude bereitet.

Seit 1993 wurden bei dieser größten Geschenkaktion für bedürftige Kinder über 186 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 9,1 Millionen Schuhkartons mit kleinen Überraschungen gepackt, alleine in Deutschland waren es knapp 330.000. Die deutschen Päckchen gehen in diesem Jahr nach Osteuropa: nach Russland, Litauen, Lettland, Montenegro, Polen, Nordmazedonien, in die Republik Moldau, nach Rumänien, Bulgarien, in die Slowakei und nach Kroatien.

Seit fünf Jahren organisiert die Haßlocherin Yvonne Luther die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in unserer Region und ist auch zuständig für andere Orte, an denen die Päckchen abgegeben werden können (siehe Abgabestellen). Unterstützt wird sie von einem engagierten Team ehrenamtlicher Helfer. Die Päckchen sollten möglichst schnell, spätestens bis zum 15. November, abgegeben werden. Alle Kartons aus den Abgabestellen laufen bei Yvonne Luther zusammen. Sie schickt sie dann gut und sicher verpackt nach Berlin, von wo aus sie auf die Länder verteilt werden. Im Vorjahr wurden bei der Haßlocherin 744 Kartons abgegeben.

Nützliches, Kleidung, Spielsachen

Der Inhalt eines Päckchens richtet sich nach dem Alter des Kindes, das man beschenken möchte. Es soll eine Mischung aus nützlichen Dingen wie Hygieneartikel und Schulsachen, Kleidung sowie Süßigkeiten und Spielsachen sein. Kleine Überraschungen wie Süßigkeiten, Schulbedarf oder Textilien wie Handschuhe, Mützen oder Schals können hineingelegt werden. Auch Spielsachen, Kleidung in den Größen 98 bis 176 sowie Hygieneartikel sind willkommen. Um die Portokosten zu decken, wird eine Spende von zehn Euro empfohlen. Gebrauchte Sachen dürfen nicht in den Schuhkarton gepackt werden. Denn nur selten erhalten bedürftige Kinder neue Sachen: Meist sind sie von Geschwistern oder Freunden bereits getragen oder bespielt worden. Unter www.die-samariter.org/einkaufsliste. kann jeder Spender erfahren, was in den Karton gelegt werden sollte.

Yvonne Luther freut sich über Aktionen wie beispielsweise im Haßlocher Kindergarten Paulusheim, wo die Kinder Päckchen gepackt und auf diese Weise erfahren haben, dass es arme Kinder auf der Welt gibt, die sich zu Weihnachten über eine Zahnbürste und Schulhefte freuen und dass Schenken Spaß und Freude macht. Für das große Engagement im Kindergarten in Meckenheim und in vielen privaten Haushalten in der Region ist sie „im Namen der Kinder“ dankbar.

Abgabestellen

Yvonne Luther, Haßloch, Wilhelm-Busch-Straße 16, 0176 21995653; Traugott und Ursula Friess, Lindenberg, 06325 8420; Hutatelier Neustadt, 06321 84365; dm drogeriemarkt, Am Speyerbach 4; dm drogeriemarkt, Hauptstraße 106; Barbara Steinmetz, Gimmeldingen, Holzmühlstraße 25, 06321 968658; Petra Göttel, Geinsheim, Domprobst-Stahler-Straße 34, 0177 2502180.