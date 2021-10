Auch in diesem Jahr betreut Ursula Frieß aus Lindenberg die Aktion „Geschenke der Hoffnung für Kinder – Weihnachten im Schuhkarton“. Zu Weihnachten sollen viele Schuhkartons auf die Reise geschickt werden, um armen Kindern, hauptsächlich in osteuropäischen Ländern, mit einem kleinen Geschenk eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Für viele Kinder sind die Weihnachtspäckchen aus Deutschland das einzige Weihnachtsgeschenk. Alle sind eingeladen, ein Päckchen zu packen und es bei Ursula Frieß bis zum 15. November abzugeben. Bei ihr sind auch weihnachtlich vorgefertigte, leere Schuhkartons zum Befüllen abholbereit. Als Inhalt bietet sich Nützliches wie Kleidung, Schulbedarf oder auch Hygieneartikel und Schönes wie Spielsachen oder Süßigkeiten an. Alle Geschenkartikel müssen neuwertig sein. Eine Kennzeichnung, ob das Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist und für welches Alter, stellt sicher, dass das Päckchen dem Empfänger auch wirklich Freude macht. Außerdem dürfen die Kartons nicht zugeklebt, sondern nur mit einem Gummi verschlossen werden. Um die Portokosten zu decken, wird eine freiwillige Spende von zehn Euro pro Schuhkarton empfohlen. Die Päckchen können abgegeben werden bei Ursula Frieß, Spelzenackerstraße 33 in Lindenberg. Rückfragen unter 06325 8420.