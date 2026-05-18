Die Frauen Union lädt gemeinsam mit dem Weißen Ring zu einer Informationsveranstaltung zum Thema digitale Gewalt ein. Darüber informiert die Frauen Union Haßloch. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, im Pfarrsaal St. Gallus, Rösselgasse 4, in Haßloch statt. Unter dem Titel „Digitale Gewalt – Wie kann ich mich schützen?“ geht es um Gefahren und Straftaten im Internet. Themen des Abends sind unter anderem Hasskriminalität, Cybermobbing und sogenanntes Romance Scamming. Dabei bauen Betrüger über das Internet gezielt emotionale Beziehungen auf, um ihre Opfer finanziell auszunutzen. Referent ist Heinz Hussy vom Weißen Ring.