Die Arbeiten zur Ersetzung des Bahnübergangs Weißenbachstraße in Weidenthal sind termingerecht abgeschlossen worden. Seit vergangener Woche ist die neue Brücke befahrbar. Das Einzige, was jetzt noch fehle, sei die Fertigstellung der Straßenbeleuchtung, sagte auf Anfrage Weidenthals Ortsbürgermeister Ralf Kretner (CDU). In den kommenden Tagen sollen die noch fehlenden Lampen montiert werden. Auch im Umfeld des neuen Bauwerks gebe es noch kleinere Arbeiten, deshalb werde die offizielle Eröffnung erst im kommenden März sein. „Wichtig ist, dass die Brücke benutzt werden kann“, sagte Kretner. Auf den Bau der Verbindung haben die Anwohner lange gewartet, bereits in den 1980er-Jahren gab es Pläne dazu. Es dauerte jedoch bis Anfang 2023, bis die Arbeiten starten konnten.