In der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei sind bis Ende Februar Fotografien von Angelika Bullinger zu sehen, die den Wehlachweiher in den Fokus rücken. Die Ausstellung „Wehlachweiher übers Jahr“ zeigt das Gewässer zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Ob bei Sonnenschein, Regen oder Schnee: Angelika Bullinger ist bei jedem Wetter draußen und bildet die Natur so ab, wie sie sich bei den einzelnen Wetterlagen präsentiert. „Mir ist es ein Anliegen, die Bilder so zu schießen, dass der Betrachter das Gefühl hat, in die Landschaft hineinlaufen zu können“, sagt die 66-jährige Haßlocherin. Die Leidenschaft für die Fotografie hat sie von ihrem Vater geerbt, dessen Kamera aus den 1950er-Jahren sie in Ehren hält. Auch bei Fotowettbewerben war Angelika Bullinger schon erfolgreich. Mehrere Aufnahmen waren etwa im Haßloch-Kalender der Gemeindewerke zu sehen. Bis Ende Februar können die Fotos in der Bücherei besichtigt werden.