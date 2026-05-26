Wegen eines Rohrbruchs muss der Parkplatz vor dem Kreishaus in Bad Dürkheim, Zufahrt über die Philipp-Fauth-Straße, vorübergehend komplett gesperrt werden. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Die Reparaturarbeiten seien im Gange. Parkmöglichkeiten am Kreishaus bestünden derweil weiterhin auf dem Parkplatz zwischen der Kreisverwaltung und dem Gebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs, Zufahrt über die Professor-Otto-Dill-Straße. Die Zufahrt zu den Parkplätzen der Sparkasse sei von der Sperrung nicht betroffen. Wie lange die Sperrung voraussichtlich andauert, hat die Kreisverwaltung nicht mitgeteilt.