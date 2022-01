Nein, das derzeitige Wetter verwöhnt uns nicht. Immerhin gab es zu Beginn des neuen Jahres einigen Raum für Sonnenstrahlen. Aber bald schob sich wieder die dichte Wolkendecke davor. Das wechselnde Spiel zwischen dunstigem Gewölk und den Lücken für Licht zeigt sich beim Ausblick auf den Haardtrand. Unterschiedlich erhellt stehen der Flaggenturm auf der Fuchsmantel-Kuppe und die Klosterruine Limburg mit aufragendem Turm und Querhaus. Am Dienstag blieben solche Eindrücke aus, statt dessen gab es anhaltenden Regen, teilweise heftigen Wind und ein tristes Grau in Grau. Für Donnerstag versprechen uns die Wetterleute ein paar Sonnenstunden. Also wieder nur eine „Sonnenlücke“, aber das ist doch wenigstens etwas...